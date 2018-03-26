Новый подземный переход длиной 43 и шириной 4 м был оборудован в течение 6 месяцев и откроется 30 марта. Он придет на смену пешеходному переходу, регулируемому светофорами. Подземный переход должен обезопасить пешеходов и велосипедистов на проспекте Лайсвес.

Входы и выходы из перехода крытые, с обеих сторон оборудованы подъемники для инвалидов, лестницы, освещение, видеокамеры.

Новый переход стоил 580 000 евро, средства выделили Вильнюсская мэрия и компания Lidl Lietuva.

Осенью прошлого года похожий переход был открыт был открыт на проспекте Пилайтес, под ул. Папилену.