Представитель службы коммуникации Susisiekimo paslaugos Мигле Билените сказала DELFI, что пока сложно сказать, сколько времени потребуется на ремонт контактной сети, поскольку не ясна причина аварии.
По ее словам, причины выяснятся только после устранения неполадок, поэтому сейчас жителям придется мириться с тем, что маршрут троллейбусов немного изменен.
Сообщается, что в сторону центра через этот перекресток не могут проехать троллейбусы 3, 12, 14 маршрутов. Они временно едут по ул. Т.Косцюшкос, Жигиманту.
Также меняется маршрут 6 и 10 троллейбусов. Они едут по ул. Шейминишкю и Жирмуну.
Шимоните представила Главизбиркому рекордное количество подписей (2)
Депутат Ингрида Шимоните , претендующая в кандидаты на...
Сын жертвы советской агрессии о приговоре по делу 13 января: для меня это исторический день (22)
Лишившийся отца в событиях 13 января 1991 года Робертас...
Снег был прощанием зимы: ученые обещают хорошую весну и теплое лето (10)
Снег, который выпал в минувший вторник, по словам...
В Вильнюсе остановилось движение троллейбусов (5)
28 марта после обеда в Вильнюсе оборвалась контактная...
Эту проблему долго игнорировали: в закрытых группах на фейсбуке происходят страшные вещи (7)
Неконтролируемое употребление алкоголя и наркотиков,...
TOP новостей
Снег был прощанием зимы: ученые обещают хорошую весну и теплое лето (10)
Снег, который выпал в минувший вторник, по словам...
Президент: Литва никогда не была так защищена, как сейчас (243)
В связи с 15-й годовщиной членства Литвы в НАТО...
Сын жертвы советской агрессии о приговоре по делу 13 января: для меня это исторический день (22)
Лишившийся отца в событиях 13 января 1991 года Робертас...
Maxima предлагает рассчитываться за покупки с помощью мобильного приложения (5)
Отныне клиенты литовской розничной сети Maxima смогут...
Шимоните представила Главизбиркому рекордное количество подписей (2)
Депутат Ингрида Шимоните , претендующая в кандидаты на...