Представитель службы коммуникации Susisiekimo paslaugos Мигле Билените сказала DELFI, что пока сложно сказать, сколько времени потребуется на ремонт контактной сети, поскольку не ясна причина аварии.

По ее словам, причины выяснятся только после устранения неполадок, поэтому сейчас жителям придется мириться с тем, что маршрут троллейбусов немного изменен.

Сообщается, что в сторону центра через этот перекресток не могут проехать троллейбусы 3, 12, 14 маршрутов. Они временно едут по ул. Т.Косцюшкос, Жигиманту.

Также меняется маршрут 6 и 10 троллейбусов. Они едут по ул. Шейминишкю и Жирмуну.