"В воскресенье 24 сентября приглашаем все политические силы Литвы, всех неравнодушных граждан принять участие в Марше мира!

Марш призван выразить протест против агрессивных военных действий России, КНДР и других стран. Мы – против войны в Украине и Сирии.

Мы – против испытаний ядерного оружия. Мы – против захватнической имперской политики.

Сбор – в воскресенье 24 сентября в 13:30, у памятника "Весть" напротив Литовской национальной библиотеки. В 14:00 начинаем шествие по проспекту Гедимина", - говорится в анонсе мероприятия.