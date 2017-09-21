"В воскресенье 24 сентября приглашаем все политические силы Литвы, всех неравнодушных граждан принять участие в Марше мира!
Марш призван выразить протест против агрессивных военных действий России, КНДР и других стран. Мы – против войны в Украине и Сирии.
Мы – против испытаний ядерного оружия. Мы – против захватнической имперской политики.
Сбор – в воскресенье 24 сентября в 13:30, у памятника "Весть" напротив Литовской национальной библиотеки. В 14:00 начинаем шествие по проспекту Гедимина", - говорится в анонсе мероприятия.
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