В Вильнюсе окончательно отказываются от мусоропроводов: жители грозятся складывать мусор в подъездах

С 1 января в Вильнюсе вступили в силу новые правила утилизации коммунальных отходов. Согласно правилам, у многоквартирных домов должны установить полуподземные контейнеры, а мусоропроводы закрыть. На многих домах давно появились сообщения, что шахты закроют с 1 февраля, в любой момент увезут контейнеры, в которые попадает мусор, поэтому мусоропроводами рекомендуют не пользоваться уже с января.

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Во всем Вильнюсе насчитывается около 2500 мусоропроводов, их не останется в ближайшие два года. Шахты упраздняют там, где оборудуют контейнеры.

Однако не все жители рады такому решению.

Одна жительница многоквартирного дома сказала, что поддерживает такое решение. "Конечно, они не нужны. Летом крысы бегают, вонь ужасная, мухи черные, – сказала женщина, прибавив, что никому не помешает лишний раз прогуляться. – Запах... Ужасный. И мухи страшные черные. Мы живем на 9 этаже, и туда прилетают".

Она сказала, что один из соседей передал мнение группы других жителей - они намерены сбивать замки на закрытых шахтах и продолжать пользоваться ими. "И зачем? Неужели сложно пройти несколько шагов? – удивлялась она. – Это просто прогулка, даже для пожилых. Если моя соседка не сможет, я за нее вынесу".

Сосед женщины из другого подъезда не был так радостен. "Это необходимо, – заметил он. – Я живу на 9 этаже".

Он сказал, что в его подъезде никакой вони нет. И действительно, журналисты убедились сами, в его подъезде чистота, лежат коврики даже перед шахтами, никаких неприятных запахов нет.

"Я выбрасываю мусор два раза в день", – сказал мужчина.

Что он намерен делать, когда шахты закроют? "Буду неделю держать в подъезде, пока не соберусь выйти", – сказал он.

Кстати не во всех домах уже висят сообщения о том, что шахты скоро закроют.

Подъезд, который показал мужчина, был чистым. А вот о соседних этого нельзя было сказать. Во многих чувствовался неприятный запах мусора, жители ставят мешки с мусором прямо у шахт. В некоторых местах накопилось много мусора, коробок, мешков, досок.

Женщина, у которой в доме нет мусоропровода, сказала, что он ей и не нужен, но подтвердила, что запах от таких шахт исходит неприятный. "Я хожу в этот дом, там чувствуется", – сказала она и прибавила, что хорошее решение - закрыть шахты.

Женщина, которая убирает в помещении, где стоит контейнер, сказала, что многие жители уже носят мусор в новые контейнеры, но есть и те, кому трудно пройти несколько шагов. Новая площадка с контейнерами находится рядом.

"Люди неаккуратные. Несут сюда большие мешки, – сказала она и подтвердила, что многим лень пройти несколько шагов. – Да, здесь им удобнее, не надо так далеко идти. Вышли из дома, оставили и все".

Несмотря на то, что во многих шахтах ограничен размер мусора, который туда можно выбросить, некоторые жители умудряются забросить туда габаритные вещи, которые забивают шахту. "Елки бывают, картонные коробки от пицц, слишком большие мешки, – сказала женщина. – Тогда надо вызывать бригаду и прочищать мусоропровод, за это платят дополнительно".

Женщина сказала, что наверняка будут те, кому не понравится, что шахты закроют. "Один говорит - надо, другой - не надо. У каждого свое мнение", – сказала она.

DELFI напоминает, что о том, что мусоропроводы не нужны и от них надо избавляться, стали говорить несколько лет назад.