Водители в социальных сетях делятся сообщениями о мобильных радарах в Вильнюсе: на проспекте Саванорю, у выезда из города, на Неменчинском шоссе, на Минском шоссе, рядом с Немежисом, на ул. С.Баторо и Укмергском шоссе, около АЗС Emsi.

Начальник Дорожной полиции ГКП Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас подтвердил, что такой контроль будет проводиться до 15:30 ч. 9 марта, но водители должны быть готовы - подобные акции будут проходить достаточно часто.

Шаломскас сказал, что в пятницу на протяжении 4 часов скорость фиксировали в 7 местах столицы.

За это время зафиксировали 384 нарушений, как минимум 10 водителей превысили скорость на 50 км/ч. Таким нарушителям грозит штраф от 450 до 550 евро и лишение прав на срок от 1 до 6 месяцев.

Шаломскас не скрывал, что в будущем такие рейды как минимум в 7 местах города будут проводить каждую неделю.

В феврале благодаря мобильным радарам в Вильнюсском округе установили 3825 случаев нарушения скоростного режима.