В Вильнюсе одно общежитие может стать очагом коронавируса

Этот медработник живет в Вильнюсе, в общежитии на ул. Грибо, 33. По словам Лингене, в этом доме люди пользуются общими кухнями и душевыми. Жители этого общежития – медперсонал. Поэтому НЦОЗ призывает медработников, проживающих в этом доме, связаться со специалистами.

Лингене подтвердила, что коронавирус зафиксирован уже у второго жителя этого общежития. Планируют проверить всех жильцов.

На вопрос, почему после первого случая не были предприняты меры, Лингене сказала, что тогда сразу провели эпидемиологическую диагностику. "Вчера был подтвержден второй случай, думаю, все было сделано вовремя. Пока между этими случаями мы не видим связи, но ведется расследование, все может быть", – сказала Лингене.

Пятый случай не связан с медучреждениями.