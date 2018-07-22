По словам директора департамента образования, культуры и спорта Вильнюсского самоуправления Алины Ковалевской, количество желающих попасть в детский сад увеличивается, поскольку родители ежедневно регистрируют новые заявки.

"Запись в группы происходит постоянно, потому что сеть детских садов в городе расширяется, постоянно находятся помещения, в которых организуются группы детских садов", - сказала она BNS.

Всего в этом году в столичные детские сады было записано около 8400 детей. Среди ожидающих в очереди насчитывается 1356 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ещё 544 детей старше 3 лет. Из них около 700 посещают частные детские сады.

"Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет не всегда начинают посещать сад с желаемой даты, потому что они очень малы, зачастую срок переносится, или посещение начинается постепенно. Поскольку постоянно происходит расширение групп детского сада, разыскиваются помещения для аренды или покупки, в ближайшем будущем планируется создать около 200 мест в детских садах в Веркяй, Жирмунай и Пилайте", - утверждается в сообщении самоуправления BNS.

А. Ковалевская также отметила, что несколько десятков будущих первоклассников еще не заключили договор со школами: всего было получено 6082 заявки, договора подписали 6064 человека.

"Есть несколько детей, чьи родители еще не подписали договор на обучение, но со всеми теми, кто не получил приглашения для посещения желаемой школы, связались и предложили учебное заведение. Однако родители указали, что они будут ждать второго этапа приема, потому что не хотели посещать предлагаемые школы и будут ждать, пока, возможно, не освободится место в желаемой школе", - говорит А. Ковалевская.

По ее словам, выбирать из оставшихся свободных мест можно будет с 1 по 19 августа.

Родители могут это сделать, потому что с 1 по 19 августа можно будет заполнить или корректировать заявление и выбирать из оставшихся во всем городе Вильнюса свободных мест в учебных и воспитательных учреждениях.