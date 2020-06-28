В Вильнюсе объявлен конкурс на идею для памятника спасавшим евреев

Памятник планируется установить на улице Онос Шимайтес между Старым городом и Ужуписом, где по инициативе еврейской общины Литвы уже установлен памятник, указывающий, что праведники мира, которые спасали жизни евреев во время нацистской оккупации, увековечены здесь.
Муниципалитет заявляет, что цель совместного с Министерством культуры проекта состоит в том, чтобы "чтить, увековечивать и актуализировать литовское население, которое спасло евреев во время нацистской оккупации, на национальном и глобальном уровнях в соответствии с принципами исторической справедливости", создавая "уважительное, социальное влияние, продолжая чествование еврейского народа".
Обещается оценить контекстуальность идеи, социальное воздействие, эстетику, качество создаваемой среды, стоимость проекта и экономическую целесообразность. Указывается, что бюджет на установку памятника с его конструкцией не может превышать 250 тысяч евро, договор будет заключен с победителем.
Первые три места в конкурсе также разделят призы в 5, 3 и 2 тысячи евро соответственно.
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