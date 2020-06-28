aA
Муниципалитет Вильнюса объявил конкурс на идею для памятника спасавшим евреев.
В Вильнюсе объявлен конкурс на идею для памятника спасавшим евреев
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Памятник планируется установить на улице Онос Шимайтес между Старым городом и Ужуписом, где по инициативе еврейской общины Литвы уже установлен памятник, указывающий, что праведники мира, которые спасали жизни евреев во время нацистской оккупации, увековечены здесь.

Муниципалитет заявляет, что цель совместного с Министерством культуры проекта состоит в том, чтобы "чтить, увековечивать и актуализировать литовское население, которое спасло евреев во время нацистской оккупации, на национальном и глобальном уровнях в соответствии с принципами исторической справедливости", создавая "уважительное, социальное влияние, продолжая чествование еврейского народа".

Статьи по теме:
Министр иностранных дел Литвы: акт вандализма в отношении памятника Гаону - это акт вандализма в отношении Литвы  (112)
В Вильнюсе поставят важный для государства памятник - Праведникам мира  (1)

Обещается оценить контекстуальность идеи, социальное воздействие, эстетику, качество создаваемой среды, стоимость проекта и экономическую целесообразность. Указывается, что бюджет на установку памятника с его конструкцией не может превышать 250 тысяч евро, договор будет заключен с победителем.

Первые три места в конкурсе также разделят призы в 5, 3 и 2 тысячи евро соответственно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Строгие правила - не для всех: нелегально обедали члены Сейма, но предлагается назначить штраф только главе кафе (107)

Полиция установила, в кафе Сейма были нарушены законы,...

После повторяющихся неполадок с банками - совет для литовцев: имейте наличные деньги хотя бы на неделю (62)

Во время карантина нам советовали отказаться от...

Перед экзаменами выпускники должны подготовиться: тем, кто кашляет и чихает, предлагают принести официальное письмо (2)

Началась сессия государственных экзаменов на аттестат...

Приехавшие через месяц забрать маму из больницы оцепенели: до этого была бодрой, сейчас - чуть живая (41)

Каунасским врачам предъявлено еще одно обвинение после...

Науседа поблагодарил уходящих советников: посредством выбора новой команды посылает сообщение о своих ключевых приоритетах (7)

Президент Гитанас Науседа поблагодарил своих бывших...

|Maža didelių žinių kaina