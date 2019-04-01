Весной подходящий скворечник ищут не только птицы. В мини-библиотеках появились новые жильцы - книги, которыми делятся вильнюсцы, пишет Made in Vilnius.
„Made in Vilnius“ nuotr.

Отныне в 8 местах в Вильнюсе жители города найдут обновленные и отремонтированные домики для книг-библиотеки под открытым небом, где любой желающим может взять книгу для чтения или оставить уже прочитанную.

Четыре таких библиотеки реновировали: перекрасили, поменяли подставку, стекло, дверцы, а в четырех местах вместо старых домиков, появились новые (в Григишкес, Юстинишкес, Шешкине).

Любители книг найдут мини-библиотеки в следующих местах:

• в сквере на ул. Руднинку;
• в сквере им. С.Монюшкос;
• на площади Шв. Юозапо (ул. Арклю);
• на перекрестке ул. Полоцко/ Ужупё;
• на перекрестке ул. Ригос, 15/Юстинишкю, 62;
• на ул. Гелвону, 35-39;
• на ул. Ково 11-осёс, 21;
• на ул. Лентварё, 2.

Домики для книг обновили работники ЗАО Grinda.

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