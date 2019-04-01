Отныне в 8 местах в Вильнюсе жители города найдут обновленные и отремонтированные домики для книг-библиотеки под открытым небом, где любой желающим может взять книгу для чтения или оставить уже прочитанную.

Четыре таких библиотеки реновировали: перекрасили, поменяли подставку, стекло, дверцы, а в четырех местах вместо старых домиков, появились новые (в Григишкес, Юстинишкес, Шешкине).

Любители книг найдут мини-библиотеки в следующих местах:

• в сквере на ул. Руднинку;

• в сквере им. С.Монюшкос;

• на площади Шв. Юозапо (ул. Арклю);

• на перекрестке ул. Полоцко/ Ужупё;

• на перекрестке ул. Ригос, 15/Юстинишкю, 62;

• на ул. Гелвону, 35-39;

• на ул. Ково 11-осёс, 21;

• на ул. Лентварё, 2.

Домики для книг обновили работники ЗАО Grinda.