С порталом DELFI связалась мать двоих сыновей Ольга и рассказала, что записала сына в детский сад и получила место. Правда, тогда она еще не знала, что ее младший сын был зарегистрирован в еще не существующий детский сад, однако мэрия обещала построить модульные детские сады до сентября.

Модульная пристройка должна была появиться рядом с детским садом Medynėlis. Этот детский сад посещает и старший сын Ольги.

"Перед началом лета директор попросила водить детей в детский сад как можно реже, поскольку начнется строительство. Чтобы дети не дышали пылью, не находились в шуме, – сказала Ольга. – Этим летом я еще была в отпуске по уходу за ребенком, поэтому была возможность не водить старшего, но в августе, когда мы пришли, увидели, что строительство до сих пор не начато. даже подготовительные работы не начаты".

Женщина испугалась, ведь с сентября в сад должен был идти и второй ребенок. Она связалась с администрацией. "Тут и выяснилось, что мой сын попал в модульный детский сад. Мест нет, строительство не начато, какие-то разрешения не получены, хотя за лето все должны были сделать, – сказала Ольга. – Шимашюс радовался, что все вильнюсце получили место в детских садах. Да, место получили, но идти некуда".

Naujas modulinės statybos darželis © Bendrovės archyvas

Администрация детского сада Medynėlis сама ничего конкретно не знает. "Детский сад не виноват, разрешения выдает сама мэрия, – сказала Ольга. – И они ничего конкретного не могут нам сказать. Они не знают, когда начнется работа, тем более – когда завершится. Они не знают, куда девать детей".

Пытаясь решить этот вопрос, женщина обратилась в мэрию. "Я позвонила спросить, что делать? – рассказала она. – Моему ребенку 14 августа исполнилось два года. Я должна выходить на работу. Да, я понимаю, что в августе никто мне детский сад не предоставит, поэтому могу какой-то отпуск взять до сентября. А что делать в сентябре? Мне надо возвращаться на работу, а ребенка девать некуда".

По словам Ольги, мэрия предложила ей компенсацию в размере 100 евро на частный детский сад. "Столько, сколько получают все, кто не получил место в государственном детском саду, – сказала мать. – Но это абсурд, мы ведь получили место, только не можем туда ходить. Получается, что несмотря на место в государственном детском саду, мы пойдем в частный? Может, не всем это по карману?"

У Ольги есть и другие замечания - ведь речь идет о 2-летнем ребенке, нужна адаптация, как такого ребенка переводить из сада в сад?

Работники мэрии предложили Ольге попытаться получить место в другой группе, т.е. ребенка ясельного возраста водить в группу с дошкольниками.

Ольга не верит, что модульный детский сад появится в этом году. "В Каролинишкес строят такую пристройку. Там строительство начато, работы должны завершиться к ноябрю. А у нас даже подготовительные работы не начаты, значит, до Нового года не сможем водить детей в сад", – сказала Ольга.

В марте мэрия сообщала, что построит 6 модульных детских садов на 630 детей. Они должны были появиться у детских садов: "Габиеле" (Пашилайчай), "Вандянис" (Фабийонишкес), "Атжалелис" (Антакальнис), "Гинтарелис" (Балтупяй), "Страздялис" (Каролинишкес), "Мединелис" (Каролинишкес).

Член горсовета Валдас Бенкунскас сказал DELFI, что сначала было 12 проектов, а потом остались 6.

"Потом начались закупки. Мэрия объявила условия, провела несколько конкурсов, весной подписала соглашения. До 1 сентября детские сады должны были построить. До 1 сентября осталось несколько недель. Я интересовался и выяснил, что только в некоторых детских садах что-то начали делать, в других все стоит, – сказал Бенкунскас. – Проблема в том, что система разрешила регистрацию детей и в непостроенных детских садах. Многие родители получили места в этих несуществующих садах".

По словам Бенкунскаса, новые детские сады появятся в лучшем случае в сентябре 2019 года.

Представитель Департамента образования, культуры и спорта Вильнюсской мэрии Алина Ковалевская сказала DELFI, что модульные детские сады появятся в ближайшее время, а все затянулось из-за согласования процедур с различными ведомствами.

"В модульный детский сад Medynėlis зарегистрировали 100 детей, родители которых, во время подписания соглашения были информированы, что дети записаны в модульный детский сад, дата его открытия не указывалась", – сказала Ковалевская (хотя Ольга заверила DELFI, что ничего об этом не знала, пока не стала интересоваться).

По словам Ковалевской, ситуация под контролем: "Мы реально оцениваем каждую ситуацию, информируем родителей, общаемся с ними, у детей будет место в детском саду".

Что делать родителям, которые хотят отдать ребенка в детсад с 1 сентября? "Дети, которые хотят посещать детский сад с 1 сентября, смогут выбирать: группу в основном здании детсада или компенсация на частный детский сад в размере 100 евро. Некоторые дети, получившие места в модульных детских садах, сейчас посещают другие детские сады. Они смогут остаться там до открытия модульного детского сада", – сказала Ковалевская.