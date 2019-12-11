"Из-за этих аварий возможны временные сбои в поставках воды и ухудшение качества воды в части Науяместиса", – сказано в сообщении компании.
По словам представителей Vilniaus vandenys, обнаружены повреждения труб у зданий на Гележинё Вилко, 27, ул. Вивульскё, 27, ул. Й.Басанавичаус, 29, ул. Витянё, 45, поэтому возможны ограничения движения транспорта.
Компания делает все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия аварий.
Компания намерена обратится в полицию с просьбой расследовать обстоятельства аварий.
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