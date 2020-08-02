Администрация Вильнюсской мэрии намерена решительно бороться с нелегальными гаражными массивами. На данный момент в Вильнюсе стоят около 10 700 металлических гаражей, занимая 51 га государственной земли (9 футбольных полей).

"Большая часть металлических гаражей в Вильнюсе заброшена, вокруг них валяется мусор, гаражи представляют опасность для жизни и здоровья прохожих. Они портят вид города и нелегально стоят на государственной земле, в которой нуждается растущий город (...)", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Владельцев металлических гаражей уже неоднократно призывали убрать эти строения, но они не реагировали, поэтому муниципалитет намерен предпринять решительные меры. Вильнюсская мэрия обязывает владельцев гаражей убрать их до 30 сентября 2020 года. Тем, кто сделает это к сроку, муниципалитет поможет привести в порядок участок.

Владельцы гаражей о процессе их переноса или ликвидации должны информировать староство.

"Мы надеемся, что владельцы гаражей добровольно освободят землю, которой на протяжении нескольких десятилетий пользовались безо всякого на то основания. Если хозяева гаражей этого не сделают, то муниципалитет будет вынужден инициировать судебные тяжбы, а владельцев ждут также штрафы, которые назначит Национальная земельная служба", – сказал Миталас.

На месте некоторых гаражных массивов уже запроектировали будущие дороги и зоны отдыха. Например, в Каролинишкес, на ул. Сетино, появится дорога между ул. В.Мацюлявичаус и ул. Р.Янкауско. В Шнипишкес появится место для мероприятий, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки.

Временные металлические гаражи появились в Вильнюсе и других городах Литвы в советское время. Тогда Исполнительный комитет Совета народных депутатов разрешил временно – на 3–5 лет ставить и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле.