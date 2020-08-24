В Вильнюсе не останется металлических гаражей: что с ними делать

Администрация Вильнюсского муниципалитета в конце июля объявила, что до 30 сентября в столице не должно остаться металлических гаражей. Их владельцы обязаны освободить государственную землю, которую заняли самовольно. Согласно подсчетам, в Вильнюсе таких гаражей 10 700.

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По данным муниципалитета, большая часть таких гаражей заброшена и превратилась в свалку, вокруг гаражей также валяется мусор, представляющий опасность для окружающей среды и здоровья людей. Например, в начале этого года из гаражного массива в Каролинишкес вывезли 521 тонну смешанных отходов, 29 т резины, 114 куб. м строительных отходов.

"Даже гараж при частном доме нередко становится складом ненужных вещей. А гаражи, появившиеся в советское, время стали хранилищем вещей, где нашли пристанище даже неиспользуемые старые автомобили. В металлических гаражах пылятся банки, старая одежда, ненужная бытовая техника, старая резина, аккумуляторы, стройматериалы, емкости от краски и другие отходы. Однако многие ненужные вещи, например, машинное масло, разные жидкости или аккумуляторы, старые электроприборы, могут выделять ядовитые вещества", – сказала представитель Организации производителей и импортеров электроники Аста Пакштайте-Марцинкене.

По ее словам, временные металлические гаражи, от которых стараются избавиться не только Вильнюс, но и другие муниципалитеты - настоящая головная боль не только из-за необходимости вывезти сам гараж, но и из-за хлама, который в них хранится.

"Утилизация отходов стоит денег, не все хотят и могут за это платить. Например, нередко владельцы таких гаражей - пожилые люди, для которых дополнительные расходы - настоящая проблема. Но мы хотим напомнить жителям, что некоторые отходы можно сдать и получить за них деньги, а это поможет компенсировать часть других расходов", – сказала Пакштайте-Марцинкене.

Исполнительный директор "Центра по утилизации отходов" Кристина Штелмокайтене сказала, что за ценное утильсырье они платят деньги. К таким отходам относится электроника (холодильники, стиральные машины, компьютеры и т.д.) или аккумуляторы, амортизаторы, фильтры от машин и т.д.

"Если жители не могут сами сдать эти вещи, они могут обращаться напрямую в компанию или организацию. Некоторые отходы можно сдать во время проводимых акций. Подробную информацию можно найти на сайтах www.atliekos.lt и www.autotvarkymas.lt", – сказала Штелмокайтене.