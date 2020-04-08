В Вильнюсе наконец-то зацвели сакуры

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В столице Литвы у берега реки Нерис наконец-то зацвели сакуры, которые своим цветением привлекают жителей и гостей Вильнюса. Если будет очень тепло, деревья быстро отцветут, но при прохладной погоде они цветут и три недели.