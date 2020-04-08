aA
В столице Литвы у берега реки Нерис наконец-то зацвели сакуры, которые своим цветением привлекают жителей и гостей Вильнюса. Если будет очень тепло, деревья быстро отцветут, но при прохладной погоде они цветут и три недели.
В Вильнюсе наконец-то зацвели сакуры
© DELFI / Kiril Čachovskij

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Карантин в Литве продлили на две недели, ношение масок стало обязательным (159)

8 апреля правительство Литвы приняло решение о...

Koronavirusas Izraelyje

LIVE / "На карантине": обсуждаем с российским и израильским врачами борьбу с коронавирусом

Очередной выпуск " На карантине " будет посвящен...

В Литве обязали носить маски, за несоблюдение требования - штраф (1)

С пятницы в Литве в общественных местах будет...

За прошедшие сутки в Литве установили 32 новых случая коронавируса (64)

За прошедшие сутки в Литве установили 32 новых случая...

Литовец в Англии: не осталось мыла, макарон, туалетной бумаги (67)

"Я считаю, что кризис отчасти вызван тем, что люди...

|Maža didelių žinių kaina