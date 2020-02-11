В Вильнюсе наградят литовских военных, вернувшихся из Ирака

Медали системы Минобороны "За международные операции" будут вручены 14-ти военным профессиональной службы, которые шесть месяцев служили в составе датского контингента в рамках возглавляемой США коалиции "Врожденная решимость".

Также будут награждены инструкторы и военные Мобильного подразделения связи и информационных систем, которые полгода осуществляли миссию по обучению и обеспечению связи в международной миссии НАТО в Багдаде, сообщило министерство.

Возглавляемая НАТО операция в Ираке осуществляется с 2004 года и призвана обучить иракские силы безопасности.

Литва участвует в возглавляемой США операции в Ираке "Врожденная решимость" с 2017 года, постоянно направляя по шесть военных инструкторов, которые готовят местные силы безопасности. Эти литовские военные служат в составе датского военного контингента на базе аль-Асад, что на северо-западе Ирака.