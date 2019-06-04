Крупнейший в странах Балтии ежегодный фестиваль общины ЛГБТ начнется 4 июня вечером в столичном клубе Paviljonas. Там будет открыто пространство Pride namai, представят выставку "Когда невидимое становится видимым", состоится концерт.
В четверг пройдет конференция по правам человека, в которой примет участие министр мальтийский политик из Лейбористской партии Мальты, а в настоящее время - министр по европейским делам и равенству Хелена Далли, шотландский министр по вопросам людей старшего поколения и равенству Кристина Маккелви, член Сената Ирландии Дэвид Норрис, заместитель председателя Сейма Латвии Мария Голубева и др.
В пятницу в Русском драматическом театре Литвы состоится праздник-мероприятие "Голоса гордости" – свои истории расскажут политики и другие представители общины ЛГБТ.
Кульминацией праздника станет шествие "За равенство!", которое состоится в субботу на проспекте Гедиминаса.
Baltic Pride - это ежегодный фестиваль ЛГБТ, который по очереди проводят в одной из стран Балтии. В Вильнюсе он проходит в четвертый раз.
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