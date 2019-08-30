"Группы исполнителей на разных сценах фестиваля, выставки визуальных искусств, ярмарка особого вкуса, дизайна и изделий, захватывающие видеопроекции, мероприятия, требующие более чуткого отношения к социальным группам, развлечения для семей и любителей активного отдыха, а также множество сюрпризов - всё это будет для горожан и гостей столицы, которые приедут на Дни столицы", - говорится в сообщении муниципалитета.
На четырёх фестивальных сценах выступят более 70 исполнителей и групп.
Главная ось Дней столицы - "Жужжащий проспект" - пригласит на встречи на "улице Музыки и искусств", которая займет пространство проспекта Гедиминаса от Кафедральной площади до площади Кудирки, для дизайнеров оборудована "Локация стиля" на площади Кудирки, "Книжная аллея" - от ул. Якшкто до ул. 16 февраля, гурманов ждут на подступах к Лукишской площади.
"Это не сельская ярмарка или рынок, а место для активной культурной деятельности и различных творческих задумок, это место исполнения всевозможных потребностей, желаний и фантазий, а также место для соседства, общения и приёма гостей", - заявляет муниципалитет.
На набережной Нерис, между Зелёным мостом и мостом короля Миндаугаса, будут расположены фуд-трекеры (мобильные вагоны-рестораны).
В сумерки можно будет увидеть новый 3D-визуальный проект "Открытие", где трёхмерная проекция будет отображаться на реке при помощи чрезвычайно мощного оборудования, образующего своего рода экран. Здесь сольются отснятые и специально созданные анимированные изображения, а также впечатляющие проекционные, лазерные и световые технологии, а также созданная специально для этого произведения музыка, часть которой будет исполняться вживую.
Акция социальной интеграции "Тебе, Вильнюс!" будет проходить на Кафедральной площади с утра воскресенья до поздней ночи.
В этом году лозунг мероприятия - "За город для тебя и меня". Планируется, что на мероприятия съедутся до 2000 участников со всей Литвы.
На площади рядом с памятником короля Миндаугаса и Литовским национальным художественным музеем разместится "Парк игр и развлечений", а на площади Лукишкес - Вильнюсский спортивный фестиваль.
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