В этом году ярмарка пройдет в 11-й раз. Мероприятия пройдут на проспекте Гедиминаса, в скверах Одмину, Жемайтес, рядом с Лукишкской площадью и на Кафедральной площади, сообщают организаторы.
На ярмарке свои работы представят около 400 ремесленников, представителей народного искусства, пекарей и поваров. Они ознакомят посетителей ярмарки с тонкостями и особенностями приготовления блюд, ознакомят с народными традициями и обычаями.
В субботу пройдут мероприятия, посвященные Жемайтии – в программе будет презентация блюд этого региона, состоятся концерты тамошних исполнителей, выставки, выступления танцевальных и театральных коллективов.
В воскресенье семьи смогут участвовать в баскетбольном турнире, на Кафедральной площади появится зона развлечений для детей. Во время ярмарки будет работать аллея дизайна, обмен и торговля книгами, представят самую большую в Литве гитару, которую сделал Алидас Яцкунас.
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