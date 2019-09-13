В этом году ярмарка пройдет в 11-й раз. Мероприятия пройдут на проспекте Гедиминаса, в скверах Одмину, Жемайтес, рядом с Лукишкской площадью и на Кафедральной площади, сообщают организаторы.

На ярмарке свои работы представят около 400 ремесленников, представителей народного искусства, пекарей и поваров. Они ознакомят посетителей ярмарки с тонкостями и особенностями приготовления блюд, ознакомят с народными традициями и обычаями.

В субботу пройдут мероприятия, посвященные Жемайтии – в программе будет презентация блюд этого региона, состоятся концерты тамошних исполнителей, выставки, выступления танцевальных и театральных коллективов.

В воскресенье семьи смогут участвовать в баскетбольном турнире, на Кафедральной площади появится зона развлечений для детей. Во время ярмарки будет работать аллея дизайна, обмен и торговля книгами, представят самую большую в Литве гитару, которую сделал Алидас Яцкунас.