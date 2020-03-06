В Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса

По словам организаторов, ее культурную программу немного подкорректировала ситуация, связанная с коронавирусом, однако большая часть мероприятий все же состоится.

По словам вице-мэра Эдиты Тамошюнайте, отказались от проведения мероприятий в закрытых помещениях.

В пятницу ярмарку откроет театрализованное шествие – Св. Казимира будут сопровождать представители гильдий ремесленников, горожане в каретах, зазывалы. Шествие пройдет от Лукишкской площади до Кафедральной, где по случаю открытия ярмарки состоится концерт Virsmas.

Торговые места по традиции разместятся на проспекте Гедиминаса, ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Б.Радвилайтес, Майронё, Пилес, Диджёи, Вокечу, а также на Кафедральной и Ратушной площадях.

На ярмарке свои изделия представят около 1500 ремесленников и фермеров из Литвы и соседних стран.

Кроме того, в этом году ярмарка Казюкаса в Литве станет первым мероприятием без одноразовой пластиковой посуды.

Ярмарка завершится в воскресенье.

Традиция проведения этой ярмарки выросла из процессий святого князя Казимира. Ярмарку ежегодно проводят с 1604 года. Она проходит в ближайшие выходные после 4 марта - Дня Св. Казимира.