В Вильнюсе, в Пашилайчай, 13 февраля заложат символическую капсулу на месте, где будет построена новая школа.
Pašilaičiai
© Bendrovės archyvas

Уже в конце этого года около вильнюсской гимназии Габиёс появится новая пристройка площадью 12 000 кв. м - еще одна отдельная школа на 1000 мест. По данным мэрии, это историческое событие - за последние 30 лет это будет вторая новая школа в Вильнюсе.

На церемонии будет присутствовать мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, вице-мэр Эдита Тамошюнайте, директор подрядчика - ЗАО Conresta - Лукас Лаукайтис.

В четырехэтажном здании гимназии будут кабинеты природоведения, информатики, технологий, лаборатории, спортзалы для баскетбола и футбола, малый спортзал, актовый зал со сценой, библиотека, студия изо, хореографический зал, фотолаборатория, школьный музей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)

13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...

В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)

В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...

 

Язык вражды – опасность для каждого (13)

Каждый день в Литве фиксируется более 3000 враждебных,...

Пуйдокас просит Карбаускиса не трогать его близких (2)

Депутата Миндаугас Пуйдокас, которого исключили из...

Из Лукишкской тюрьмы переводят осужденных на пожизненное заключение (8)

Из Лукишкской тюрьмы-СИЗО переводят осужденных на...

TOP новостей

Учитель посчитал, что час его работы стоит меньше 4 евро (82)

3,70 евро за урок – сколько за замену получает литовский...

Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)

13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...

Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (28)

В связи с предстоящим выходом Великобритании из...

В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)

В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...

Задержана рекордная в истории Литвы контрабанда наркотиков  оценили в 20 млн. евро (58)

В ходе специальной и секретной операции была задержана...