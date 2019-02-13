Уже в конце этого года около вильнюсской гимназии Габиёс появится новая пристройка площадью 12 000 кв. м - еще одна отдельная школа на 1000 мест. По данным мэрии, это историческое событие - за последние 30 лет это будет вторая новая школа в Вильнюсе.
На церемонии будет присутствовать мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, вице-мэр Эдита Тамошюнайте, директор подрядчика - ЗАО Conresta - Лукас Лаукайтис.
В четырехэтажном здании гимназии будут кабинеты природоведения, информатики, технологий, лаборатории, спортзалы для баскетбола и футбола, малый спортзал, актовый зал со сценой, библиотека, студия изо, хореографический зал, фотолаборатория, школьный музей.
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