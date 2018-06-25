"Это еще одно место в городе, которого не касались, по меньшей мере, десятилетие. Однако вскоре оно будет обновлено. Мы нарастили финансовые мощности, поэтому благоустройство города можем перенести на новый уровень — заниматься не только необходимыми делами, но и возвращать городу красоту, о которой раньше и речи не могло идти", - утверждает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Начало реконструкции начнется уже на этой неделе. Планируется обновить гранитные плиты фонтана, заменить испорченные плитки на дне и электропроводку, будет установлен абсолютно новый трубопровод, гидроизоляция воды в бассейне, разноцветное подводное освещение, контроль уровня воды, автоматическая система очистки и тд.

После обновления фонтана, реконструкцией проходов, поддерживающих стен и пешеходных дорожек вблизи театра будет заниматься муниципальное предприятие Grinda. На это было выделено около 200 тысяч евро из городского бюджета, а оставшаяся часть, около 240 тысяч, была выделена театром Оперы и балета.

Жители Вильнюса и гости города смогут увидеть обновленный фонтан уже в феврале следующего года. На ремонтные работы из городского бюджета было выделено около 300 тысяч евро.