Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис сообщил, что с 4 октября в столице начинается отопительный сезон.
© DELFI / Karolina Pansevič

В детских садах, школах и больницах отопление включили еще в минувшую пятницу.

На данный момент из 4 крупных городов Литвы отопление в жилых домах включил только Паневежис.

В Шяуляй с 3 октября включили отопление в больницах, в Каунасе отопление в больницах включено с минувшего четверга.

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Вопрос отопления жилых домов Каунас будет решать на следующей недели, поскольку в выходные дни прогнозируют потепление. В Шяуляй также пока не включают отопление в домах.

Отопление в Литве включают, когда среднесуточная температура три дня подряд опускается ниже 10 градусов.

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