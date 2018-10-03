В детских садах, школах и больницах отопление включили еще в минувшую пятницу.

На данный момент из 4 крупных городов Литвы отопление в жилых домах включил только Паневежис.

В Шяуляй с 3 октября включили отопление в больницах, в Каунасе отопление в больницах включено с минувшего четверга.

Вопрос отопления жилых домов Каунас будет решать на следующей недели, поскольку в выходные дни прогнозируют потепление. В Шяуляй также пока не включают отопление в домах.

Отопление в Литве включают, когда среднесуточная температура три дня подряд опускается ниже 10 градусов.