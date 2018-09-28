Включить отопление в многоквартирных домах в ближайшие дни планирует Паневежис.

Решение о начале отопительного сезона в домах Вильнюс примет на следующей неделе.

Директор администрации Каунасской мэрии Гинтарас Петраускас сказал BNS, что в городе пока не планируют начинать отопительный сезон.

По словам заместителя директора администрации Клайпедской мэрии Олега Маринича, отопление включено в нескольких детских садах города и в больницах, но в домах отопление пока не включают.

ВРИО заведующей отделом коммуникации Паневежской мэрии Вилма Кучите сказала BNS, что 1 октября мэрия будет решать вопрос отопления многоквартирных домов. Отопительный сезон могут начать с 3 октября.

"С сегодняшнего дня отопление включают детские сады, школы и учреждения здравоохранения", – сказала она BNS.

Жители многоквартирных домов еще до начала официального отопительного сезона могут обращаться с просьбой включить отопление, если за это выступает большинство жителей.