Включить отопление в многоквартирных домах в ближайшие дни планирует Паневежис.
Решение о начале отопительного сезона в домах Вильнюс примет на следующей неделе.
Директор администрации Каунасской мэрии Гинтарас Петраускас сказал BNS, что в городе пока не планируют начинать отопительный сезон.
По словам заместителя директора администрации Клайпедской мэрии Олега Маринича, отопление включено в нескольких детских садах города и в больницах, но в домах отопление пока не включают.
ВРИО заведующей отделом коммуникации Паневежской мэрии Вилма Кучите сказала BNS, что 1 октября мэрия будет решать вопрос отопления многоквартирных домов. Отопительный сезон могут начать с 3 октября.
"С сегодняшнего дня отопление включают детские сады, школы и учреждения здравоохранения", – сказала она BNS.
Жители многоквартирных домов еще до начала официального отопительного сезона могут обращаться с просьбой включить отопление, если за это выступает большинство жителей.
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