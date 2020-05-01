aA
С 1 мая в Вильнюсе по традиции включают столичные фонтаны. Новинка этого сезона – фонтаны на внутренней площади президентского дворца и в Вашингтонском сквере, сказано в пресс-релизе.
В Вильнюсе начинается новый сезон фонтанов
© DELFI / Karolina Pansevič

"Наверное, многие вильнюсцы или гости столицы заметили, что некоторые фонтаны работали с апреля. На самом деле, этот сезон открылся впечатляющими новинками. По случаю Всемирного дня гемофилии на Ратушной площади в красный цвет окрасился не только фонтан, но и вода в нем", - сказал директор присматривающей за фонтанами компании Poolservice.LT Мантвидас Шакалис.

По его словам, раньше обычного срока запущен и легендарный фонтан около Национального театра оперы и балета. "По случаю Международного дня культуры фонтан окрасился в зеленый цвет", - сказал Шакалис.

С 1 мая в столицы включат фонтаны на Лукишкской площади, в Великокняжеском дворце, в резиденции графов Плятеров, на набережной Ужуписа и др. Новинки этого сезона – фонтаны на внутренней площади президентского дворца и в Вашингтонском сквере планируют запустить в начале июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве 14 новыx случаeв заболевания коронавирусом (83)

1 мая Минздрав Литвы сообщил о 14 новых случаев...

Вильнюсские проститутки на чем свет стоит ругают карантин (73)

Для вильнюсских столичных проституток настали...

В Каунасе подозревают загрязнение Нерис фекалиями (22)

В редакцию Kas vyksta Kaune приходят письма с фотографиями...

В Вильнюсе начинается новый сезон фонтанов (1)

С 1 мая в Вильнюсе по традиции включают столичные...

Погода: сначала тепло, затем - дожди

В пятницу днем Литва окажется между двумя зонами...

|Maža didelių žinių kaina