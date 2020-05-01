В Вильнюсе начинается новый сезон фонтанов

"Наверное, многие вильнюсцы или гости столицы заметили, что некоторые фонтаны работали с апреля. На самом деле, этот сезон открылся впечатляющими новинками. По случаю Всемирного дня гемофилии на Ратушной площади в красный цвет окрасился не только фонтан, но и вода в нем", - сказал директор присматривающей за фонтанами компании Poolservice.LT Мантвидас Шакалис.
По его словам, раньше обычного срока запущен и легендарный фонтан около Национального театра оперы и балета. "По случаю Международного дня культуры фонтан окрасился в зеленый цвет", - сказал Шакалис.
С 1 мая в столицы включат фонтаны на Лукишкской площади, в Великокняжеском дворце, в резиденции графов Плятеров, на набережной Ужуписа и др. Новинки этого сезона – фонтаны на внутренней площади президентского дворца и в Вашингтонском сквере планируют запустить в начале июня.
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