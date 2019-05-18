По данным сайта Дня уличной музыки, в Вильнюсе состоятся 198 выступлений, в Каунасе и Клайпеде – по 40, в Шяуляй – 27, в Мажейкяй – 26.

"Этот день особенный своими участниками. Их будет примерно столько, сколько в прошлом году. Этот день отличается своей стабильностью, но мероприятий становится больше, каждый год бывают новые", – сказал BNS организатор праздника Андрюс Мамонтовас.

По его словам, на празднике будут и исполнители из-за границы, один из них приехал из США. В Вильнюсе выступления исполнителей пройдут и в общественном транспорте – в автобусах 1G, 3G и 53 маршрута.

По традиции мероприятие завершится шествием музыкантов с барабанами от Ратуши до Центральной почты на проспекте Гедиминаса, его закроет импровизация исполнителей Drum2gether.

Компания "Литовские железные дороги" бесплатно перевозит музыкантов, которые зарегистрировались для участия в празднике. Кроме того, у них есть возможность выступать в поезде во время переезда.

В первый раз День уличной музыки провели в 2007 году, когда автор идеи Мамонтовас обратился к вильнюсским музыкантам и пригласил их играть на улицах города.

В этот день подобные праздники состоятся в Украине и Грузии.

День уличной музыки в Вильнюсе

12.00 – 22.00 День уличной музыки | Взгляни на музыку

12.00 – 22.00 Фургоны с едой на пр. Гедиминаса, 9

12.00 – 22.00 Музицирующие вокзалы и #skambantystraukiniai

15.00 – Глаз барабанов, Ратушная площадь

12.00 – 22.00 "Рисуй историю!" Перформанс художника во дворе Дворца правителей

18.00 – 22.00 Увековечь Музыкальную композицию на террасе музея MO

20.00 – 22.00 Шествие Drum2gether 2019 г. от Ратуши по ул. Пилес, Кафедральной площади, пр. Гедиминаса до лестницы между GO9 Центральной почтой + барабанная импровизация (у лестницы в ~20.30 ч.).