В Вильнюсе начался Праздник песни

В воскресенье на Ратушной площади проходит мероприятие литовцев со всего мира и Литовских национальных общин, а в столичном парке Вингис звучит посвященная открытию мероприятия рок-опера. В основном мероприятии праздника – Дне песни, в парке Вингис 6 июля примут участие больше 12 000 поющих.

3 июля - День фольклора - будет посвящен знаменитым деятелям Литвы, а больше всего внимания уделять председателю Совета Литвы, подписавшего Акт о независимости Литвы от 16 февраля 1918 г. Йонасу Басанавичюсу. В среду в Нагорном парке состоится вечер ансамблей, там создадут символическое пшеничное поле, по которому пройдут 20 беременных женщин. По данным организаторов, всего в празднике примут участие 36 000 человек и почти в 10 раз больше зрителей.