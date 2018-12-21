По данным системы информирования водителей, в пятницу в обеденное время зафиксировали как минимум 15 ДТП, в некоторых пострадали люди.
Самое серьезное положение в микрорайоне Науяместис. Там произошли ДТП на ул. Т.Шевченкос, два – на ул. Кауно и одно на ул. Миндауго. Очевидцы ДТП информировали, что в одном из ДТП участвовал автомобиль скорой помощи, а в другом такси Toyota Prius.
Из-за ДТП на ул. Т.Шевченкос и Кауно образовались заторы.
ДТП фиксировались и в других местах. Сообщалось о ДТП на ул. Саусё 13-осёс, Ю.Бальчиконё, на проспекте Конституциёс, на ул. Антакальнё. Из-за этих ДТП на соседних улицах замедлилось движение, стали формироваться заторы.
Сегодня рекомендуется объезжать ТЦ, если вам не нужно сворачивать в них за покупками. Согласно прогнозам, весь день движение на дорогах, ведущих в центр будет неблагоприятным.
Затор наблюдается на ул. Укмергес, около кругового перекрестка рядом с бывшим педагогическим университетом, на ул. Гележинё Вилко в сторону центра, на ул. Озо и Карейвю, рядом с крупными ТЦ. Заторы наблюдаются и на проспекте Конституциёс.
Медленно движение протекает на ул. Памянкальнё, A.Гоштауто, Оланду, затор фиксируется на ул. Тукстантмячё в сторону Гарюнай (из-за ДТП).
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