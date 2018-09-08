В Вильнюсе началась подготовка добровольцев к визиту Папы Римского

Вторая половина добровольцев уже участвовала в обучении в Каунасе. Всего во время визита Папы будет работать более чем 1000 добровольцев.

Волонтёров ожидает интенсивный распорядок дня обучения, запланированы лекции о визите Святого Отца в Литву, значении этого события и распространяемой информации.

Помощь добровольцев понадобится не только в дни визита Папы, но и за неделю до мероприятия и в течение нескольких дней после него.

Добровольцы помогут оборудовать места встреч с Папой, будут дежурить на пути Папы, предоставлять информацию о мероприятиях, направлять людей по секторам.

Добровольцы будут работать в командах по управлению литургией, логистикой, порядком и потоками, а также в отделах информации.