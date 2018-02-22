Открывая ярмарку, президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что в этом году ярмарка особенная, потому что проходит в год столетия восстановления Литовского государства.

Обратив внимание на девиз выставки этого года "Читаю Литву - читаю мир", она подчеркнула, что Литва благодаря этому мероприятию привлекает внимание всего мира.

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"Мы сегодня являемся лидерами региона, лидерами европейского значения, демонстрируя свою способность не только создавать книги, печатать их, но и иллюстрировать их, создавать огромный масштаб, как явление в культуре. Нашими творцами будут не только авторы книг, но и иллюстраторы, люди, создающие детские книги, наши музыканты. (...) Это явление, которое показывает, на что мы способны, и поэтому мы все достойны того, чтобы гордиться собой", - сказала Д. Грибаускайте.

Министр культуры Лиана Руоките - Йонсон назвала книгу одним из самых значительных культурных событий года в стране и пожелала обрести Литву в мире через чтение.

На ярмарке, которая проходит девятнадцатый раз, ожидается 53 зарубежные делегации из 21 страны, в том числе - из Канады, США, Ирана, Омана, Израиля.

Среди почти 40 зарубежных гостей выставки - польский кинорежиссер Кшыштоф Занусси и экс-премьер Бельгии Ги Ферхофштадт, которые тоже представят свои книги.

Вильнюсская ярмарка будет действовать до воскресенья.