Открывая ярмарку, президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что в этом году ярмарка особенная, потому что проходит в год столетия восстановления Литовского государства.
Обратив внимание на девиз выставки этого года "Читаю Литву - читаю мир", она подчеркнула, что Литва благодаря этому мероприятию привлекает внимание всего мира.
"Мы сегодня являемся лидерами региона, лидерами европейского значения, демонстрируя свою способность не только создавать книги, печатать их, но и иллюстрировать их, создавать огромный масштаб, как явление в культуре. Нашими творцами будут не только авторы книг, но и иллюстраторы, люди, создающие детские книги, наши музыканты. (...) Это явление, которое показывает, на что мы способны, и поэтому мы все достойны того, чтобы гордиться собой", - сказала Д. Грибаускайте.
Министр культуры Лиана Руоките - Йонсон назвала книгу одним из самых значительных культурных событий года в стране и пожелала обрести Литву в мире через чтение.
На ярмарке, которая проходит девятнадцатый раз, ожидается 53 зарубежные делегации из 21 страны, в том числе - из Канады, США, Ирана, Омана, Израиля.
Среди почти 40 зарубежных гостей выставки - польский кинорежиссер Кшыштоф Занусси и экс-премьер Бельгии Ги Ферхофштадт, которые тоже представят свои книги.
Вильнюсская ярмарка будет действовать до воскресенья.
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