На фасаде Кафедрального собора в Вильнюсе начали показ рождественской сказки в формате 3D. На Кафедральной площади собралось множество людей, которые увидели премьеру сказки.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сказка этого года отличается от прошлогодней. На этот раз в праздники можно увидеть сказку "Щелкунчик". По словам организаторов, это развлечение из года в год набирает популярность, привлекая около 120 000 зрителей.

Рождественскую сказку в Вильнюсе можно будет увидеть 5 дней - с 25 по 29 декабря включительно. Ежедневно проведут по три сеанса - в 17, 18.15 и 20 ч. Сказка длится 15 минут.

DELFI напоминает, что два года назад рождественскую сказку в Вильнюсе не показывали, а в прошлом году показывали "Звездную карту Софии".

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