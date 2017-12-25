Сказка этого года отличается от прошлогодней. На этот раз в праздники можно увидеть сказку "Щелкунчик". По словам организаторов, это развлечение из года в год набирает популярность, привлекая около 120 000 зрителей.
Рождественскую сказку в Вильнюсе можно будет увидеть 5 дней - с 25 по 29 декабря включительно. Ежедневно проведут по три сеанса - в 17, 18.15 и 20 ч. Сказка длится 15 минут.
DELFI напоминает, что два года назад рождественскую сказку в Вильнюсе не показывали, а в прошлом году показывали "Звездную карту Софии".
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