Январь 2020 года - последний месяц, когда желающие могут посетить железнодорожный музей в Вильнюсе. Поэтому стоит поспешить.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В наше время сложно себе представить как 150 лет назад выглядели пассажирские вагоны и разные инструменты и железнодорожная техника. Историю железной дороги можно узнать в вильнюсском музее, который расположен на 2 этаже Железнодорожного вокзала.

Бесплатно в музей могут прийти все, кто купил билет на поезд. Другим посетителям входной билет обойдется в 1,80 евро (студентам и школьникам, а также пенсионерам - 0,80 евро). Дошкольникам вход в музей бесплатный.

Музей работает с 1966 года, но его ждет уже 4-я реконструкция. Он станет самым современным железнодорожным музеем в Восточной Европе.

В передаче портала, записанной на видео, можно узнать, как музей выглядит сейчас, увидеть его основные экспонаты.

В прошлом году "Литовская железная дорога" отметила свой 100-летний юбилей. Всю историю этого столетия можно узнать в музее.

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