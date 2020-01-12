В наше время сложно себе представить как 150 лет назад выглядели пассажирские вагоны и разные инструменты и железнодорожная техника. Историю железной дороги можно узнать в вильнюсском музее, который расположен на 2 этаже Железнодорожного вокзала.
Бесплатно в музей могут прийти все, кто купил билет на поезд. Другим посетителям входной билет обойдется в 1,80 евро (студентам и школьникам, а также пенсионерам - 0,80 евро). Дошкольникам вход в музей бесплатный.
Музей работает с 1966 года, но его ждет уже 4-я реконструкция. Он станет самым современным железнодорожным музеем в Восточной Европе.
В передаче портала, записанной на видео, можно узнать, как музей выглядит сейчас, увидеть его основные экспонаты.
В прошлом году "Литовская железная дорога" отметила свой 100-летний юбилей. Всю историю этого столетия можно узнать в музее.
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