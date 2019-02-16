Командиры партизанского движения Литвы, боровшегося с советской властью, на встрече 70 лет назад заявили о создании единой организации сопротивления – Движения борьбы за свободу Литвы - и приняли политическую декларацию, в которой констатировалось, что совет этой организации является высшим политическим органом народа, руководящим политической и военной борьбой за освобождение народа с целью восстановления независимой демократической республики.
В 1999 году литовский парламент признал этот документ Государственным правовым актом Литвы.
По этому случаю в 18.00 ч. на проспекте Гедиминаса зажгли 70 костров свободы – символов единства и силы.
Костры зажгли участники борьбы за свободу Литвы, их близкие, подписанты акта о независимости и стрелки.
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