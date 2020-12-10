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Жителям Литвы, которые соскучились по зиме и белым сугробам, надо вооружиться терпением и надеяться, что белая зима все же придет к нам. Однако зимней картиной можно полюбоваться на берегу реки Нерис.
В Вильнюсе на Нерис появились льдины
© DELFI / Andrius Ufartas

Несмотря на то, что светит солнце и над головой голубеет небо, температура воздуха держится достаточно низкая. Перед морозами не устояла и река Нерис (Вилия). По реке плывут льдины.

Огромные, хотя и тонкие льдины плывут по течению. Есть чем полюбоваться, особенно, когда зимние виды в последние годы стали в Литве редким явлением. Поэтому предлагаем не терять времени, и хотя бы посмотреть на то, какой в Литве бывает зима.

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