В Вильнюсе на Нерис появились льдины

Несмотря на то, что светит солнце и над головой голубеет небо, температура воздуха держится достаточно низкая. Перед морозами не устояла и река Нерис (Вилия). По реке плывут льдины.
Огромные, хотя и тонкие льдины плывут по течению. Есть чем полюбоваться, особенно, когда зимние виды в последние годы стали в Литве редким явлением. Поэтому предлагаем не терять времени, и хотя бы посмотреть на то, какой в Литве бывает зима.
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