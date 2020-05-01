В Вильнюсе на коронавирус проверят 3000 жителей

Столичный муниципалитет призывает регистрироваться по интернету https://bit.ly/registruojuosi-Vilnius – надо заполнить анкету, по электронной почте дадут уникальный код, с которым можно зарегистрироваться на проверку о номеру 1808 (консультантам надо сказать, что симптомов нет), им назначат время сдачи анализа.
"Эти выходные - прекрасная возможность для вильнюсцев узнать о состоянии своего здоровья –неважно, есть у них симптомы или нет. Сейчас зарегистрироваться могут все желающие. Проверится в выходные смогут 3000 жителей города – такое количество утвердил Минздрав, никаких ограничений, никаких приоритетных групп", – сказал глава администрации муниципалитета Повилас Подярскис.
Эти анализы могут сдать 3000 вильнюсцев и только если зарегистрируются в эти выходные. Это исследование популяции, проводимое Минздравом. Его цель – исследовать случайных людей и оценить степень распространения коронавируса в стране.
В будущем Минздрав планирует предложить такие проверки всем желающим, включая тех, у кого нет никаких симптомов. Поэтому тем, кто не сможет провериться в эти выходные, беспокоиться не стоит – подобные обследования будут проводить и в будущем.
В четверг Минздрав сообщал, что в эти выходные в 10 торговых центрах крупных городов проведут масштабное исследование жителей на коронавирус.
Всего за 3 выходных дня планируют проверить 7000 людей.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что регулярные проверки планируются и в будущем, однако все будет зависеть от того, какой результат дадут результаты анализов в эти выходные.
На данный момент коронавирус в Литве установлен у 1399 человек. Всего проверены 132 768 образцов.
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