Финская площадь между ул. Виршулишкю и Юозаса Руткаускаса получила свое название еще в прошлом году летом, когда шла подготовка к торжествам по случаю столетия страны – официальная церемония открытия состоится 13 сентября.
Финляндия объявила о независимости от России 6 декабря 1917 года.
Сквер им. Сигитаса Гяды 14 сентября будет официально открыт в Юстинишкес, рядом с улицей Тайкос.
Поэт, драматург, критик, переводчик, эссеист Сигитас Гяда считается одной из самых значимых фигур в литовской литературе 20 и начала 21 века. Он ушел из жизни в 2008 году. Большую часть своей жизни он прожил в Вильнюсе.
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