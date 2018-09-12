Финская площадь между ул. Виршулишкю и Юозаса Руткаускаса получила свое название еще в прошлом году летом, когда шла подготовка к торжествам по случаю столетия страны – официальная церемония открытия состоится 13 сентября.

Финляндия объявила о независимости от России 6 декабря 1917 года.

Сквер им. Сигитаса Гяды 14 сентября будет официально открыт в Юстинишкес, рядом с улицей Тайкос.

Поэт, драматург, критик, переводчик, эссеист Сигитас Гяда считается одной из самых значимых фигур в литовской литературе 20 и начала 21 века. Он ушел из жизни в 2008 году. Большую часть своей жизни он прожил в Вильнюсе.