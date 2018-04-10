В Вильнюсе на дороге образовался провал, ограничено движение

Полиция сообщила, что провал глубиной около 3 м появился на проезжей части, у дома номер 2 на ул. Муснинку.

На месте работали рабочие компании Grinda.

Представители Grinda информировали, что на место происшествия привезли второй грузовик песка, чтобы разровнять поверхности и засыпать яму. Безопасности ради ночью движение на этой улице будет закрыто.

Предупреждающие знаки установили работники Grinda. Ремонтные работы начнутся завтра.

Местные жители в социальных сетях жалуются, что им пришлось оставлять машины далеко от дома, подъехать ближе невозможно, поскольку дорога закрыта.