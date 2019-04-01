Эту фоссилию привезли из Боснии и Герцеговины. Такие хорошо сохранившиеся окаменелые останки крокодилов находят нечасто. Длина скелета – 100 см.
Diplocynodon - исчезнувший род аллигатороидов, которые жили в Европе жил в Европе от палеоцена до среднего миоцена. Они были похожи на современных крокодилов – небольшие хищники, тело которых было покрыто роговыми щитками с костными пластинками снизу.
Самый большой из найденных Diplocynodon достигал 1,2 м в длину. Вероятно, эти аллигатороиды питались рыбой, небольшими наземными животными, а в юном возрасте - насекомыми.
Фоссилию со 2 по 15 апреля можно увидеть в Геологическом музее, на ул. Чурлёнё.
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