1 апреля Вильнюсский университет сообщил, что в Геологическом музее можно увидеть фоссилию аллигатороида рода Diplocynodon, которой 15 млн. лет.
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Эту фоссилию привезли из Боснии и Герцеговины. Такие хорошо сохранившиеся окаменелые останки крокодилов находят нечасто. Длина скелета – 100 см.

Diplocynodon - исчезнувший род аллигатороидов, которые жили в Европе жил в Европе от палеоцена до среднего миоцена. Они были похожи на современных крокодилов – небольшие хищники, тело которых было покрыто роговыми щитками с костными пластинками снизу.

Самый большой из найденных Diplocynodon достигал 1,2 м в длину. Вероятно, эти аллигатороиды питались рыбой, небольшими наземными животными, а в юном возрасте - насекомыми.

Фоссилию со 2 по 15 апреля можно увидеть в Геологическом музее, на ул. Чурлёнё.

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