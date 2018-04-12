Митинг состоится на площади С.Даукантаса, около президентского дворца. Его участники также проведут шествие до здания правительства, где участники шествия вручат властям свои требования.

Митинг и шествие организует Литовский союз пенсионеров "Бочай". Представитель вильнюсского отдела союза Вилюс Симутис сказал, что властям напомнят об обещании повышать пенсии. С января этого года их повысили после индексирования, в этом году их также увеличат после пересчета по новому порядку. Согласно планам, в этом году средняя пенсия по старости, если есть необходимый стаж, составит 332 евро – это на 30 евро больше, чем в конце 2017 года.

"Мы хотим, чтобы правительство вспомнило об обещании повысить пенсии на 40 евро, этого до сих пор не сделали. Второй момент, которого мы требуем – государство не должно финансировать частные фонды за счет средств "Содры", – сказал Симутис.

Организаторы шествия заявляют, что они выступают за согласие с работающими, за честную зарплату и справедливые социальные выплаты и требуют незамедлительно провести налоговую и пенсионную реформу.

"Не дадим внести разлад в отношения между литовской молодежью и старшим поколением!" - сказано в приглашении на митинг.

Вильнюсская мэрия выдала разрешение на митинг и шествие с участием 400 человек.