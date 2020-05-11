Компания Susisiekimo paslaugos наблюдает за потоком пассажиров и с учетом его изменения корректирует расписание общественного транспорта. Ближайшие перемены ждут с 12 мая. Пассажиры должны помнить об основных правилах – маски, дезинфекция рук на входе и на выходе из общественного транспорта, соблюдение дистанции, важно в автобусах и троллейбусах ехать сидя.

"Вильнюсцы стали активнее пользоваться общественным транспортом, а мы стараемся максимально обеспечивать безопасность поездок. Автобусы и троллейбусы дезинфицируют после каждого рейса, меняют расписания, автобусы курсируют чаще, особенно в часы пик. Возвращается 89 автобус, автобусы 33 маршрута снова будут заезжать в Кальненай. Контролеры проверяют билеты и координируют поток пассажиров", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Транспорт дезинфицируют после каждого рейса, а по ночам чистят салоны и автобусы и троллейбусы снаружи.

Как меняется расписание?

Сейчас намечены несколько этапов изменения расписания.

С 12 мая в рабочие дни меняется расписание автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 3, 7, 10, 34, 53, 74 и троллейбусов 3, 6, 7, 16, 17 маршрутов. Они будут курсировать до 23 ч.

С 15 мая вернется автобус 89 маршрута, а с 18 мая 33 автобус снова будет заезжать в Кальненай.

С 16 мая в выходные меняется расписание автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7, 10, 30, 33, 43, 49, 52, 53, 69, 73, 74, 89 маршрутов и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 19, 20 маршрутов. Они будут курсировать до 23 ч.

С 18 мая в рабочие дни изменится расписание автобусов 18, 30, 31, 33, 43, 49, 52, 69, 73 маршрутов и троллейбусов 2, 4, 13, 14, 19, 20 маршрутов. Они начнут курсировать до 23 ч.

Новые расписания можно найти в интернете, в приложениях m.Ticket, Trafi, по номеру 85 210 7050. На остановках пока остается старое расписание, им руководствоваться не стоит.