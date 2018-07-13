

Пресс-секретарь Grindа Довиле Лисаускайте сказала, что сильно затопило улицу Антакальнё около моста Шило.

"Пока там еще можно проехать, но мы рекомендуем выбирать другой маршрут. Еще есть затопленные участки на ул. Саулетякё", - сказала Лисаускайте.

Журналисты DELFI зафиксировали, что сильно затопило участок под мостом на ул. Игно Шимулёнё.

Читатели портала сообщают, что невозможно проехать по дороге, ведущей из Новой Вильни в центр, на перекрестке ул. Тускулену, на ул. Вяркю от Ogmios miestаs в сторону перекрестка с ул. Калварию, на ул. Жальгирё – между Maximа и киоском с шаурмой Jammi. У моста Валакампю машины не могут проехать в сторону Жирмунай.

Читатели DELFI поделились видео, на котором видно, что из-за ливня на новой велодорожке на Антакальнисе, у Нерис, образовался провал. Читательница Вилма утверждает, что часть дорожки полностью исчезла.

Пресс-секретарь Susisiekimo paslaugos Мигле Белините сказала, что движение на ул. Антакальнё, Калварию и А.П.Каволюко нормализовалось.

"На данный момент фиксируют проблемы с движением автобусов 5,7,30, 33, 114 автобусов и 9 троллейбуса на ул. Лукшё", – сказала Билените.