В Вильнюсе коронавирус установили у двоих работников Сантаришкской клиники

За прошедшие сутки всего подтвердили 12 случаев коронавируса.
"10 случаев подтвердили в Вильнюсском округе, два – в Алитусском", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
По ее словам, в Вильнюсе коронавирус подтвердили у двоих работников Сантаришкской больницы.
"По предварительным данным, еще 4 человека, возможно, связаны с этим очагом. Это либо члены семей, либо те, кто тесно общался, у кого был контакт", – сказала Лингене.
Лингене заметила, что зафиксирован еще один случай заболевания в Антавиляйском пансионате – болезнь диагностировали у пациента.
"Два случая в Вильнюсском округе связаны с заболеванием в семье. В отношении одного случая еще ведется расследование", – сказала она.
По словам Лингене, в Алитусском округе, коронавирусом заболели два члена одной семьи.
По данным на 25 мая, в Литве коронавирусом заболели 1635 человек, 426 еще больны, 1138 - выздоровели.
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