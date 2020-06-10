В Вильнюсе коронавирус диагностирован у работника "Литовской почты"

"Обращаем внимание на то, что работники "Литовской почты" при обслуживании клиентов соблюдают все необходимые меры предосторожности – в дом не заходят, надевают маски, дезинфицируют руки. Если на посылке есть номер телефона, то ее оставляют в почтомате, чтобы избежать контакта", – сказал представитель компании Вайда Будрене.

Компания информирует, что из-за самоизоляции работников 40-го отделения, на этой территории могут опаздывать с выплатой пособий и пенсий. Сейчас делают все необходимое, чтобы нанять временных почтальонов.

Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала BNS, что, по предварительным данным, почтальон заразился COVID-19 от работника Norfа.

"Почтальон - близкий человек заболевшего работника Norfа", – сказала она.