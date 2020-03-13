aA
13 марта правительство сообщило о 3 новых случаях коронавируса в Литве. Сейчас в стране зафиксированы 6 случаев этого заболевания. Один из новых - в Клайпеде, второй - в Каунасе, а третий - в столице. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига на пресс-конференции сказал, что в Вильнюсе коронавирус диагностирован у гражданки Испании из Мадрида.
В Вильнюсе коронавирус диагностирован у гражданки Испании
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сантаришкская клиника отмечает, что молодая девушка вернулась из Испании в Литву 9 марта.

На следующий день она почувствовала недомогание, а в ночь на 12 марта обратилась в Сантаришкскую больницу.

"После оценки состояния пациентки и эпидемиологических критериев, был взят образец на анализ. 13 марта в 12 ч. диагноз COVID–19 подтвердился", – сказано в сообщении клиники.

Статьи по теме:
В Литве заработала круглосуточная горячая линия по коронавирусу – 1808  (7)
Президент Литвы: экономический рост может замедлиться  (15)

"Сейчас состояние девушки нетяжелое, она изолирована и находится под наблюдением", – сообщают врачи.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса (3)

Министерство иностранных дел предупредит все...

Пациентов с коронавирусом в Беларуси уже 27 (2)

Всего в Беларуси , по данным на 13 марта, 27 пациентов с...

Министр здравоохранения: правительству будет предложено объявить карантин на всей территории Литвы Тех, кто откажется от каранитина, ждут жесткие меры (35)

На следующей неделе правительству в связи с угрозой...

TOP новостей

Первый день карантина: как изменилась жизнь в Вильнюсе (30)

"Мы закрыты до 27 марта", – такая информация встречает...

В Литве - три новых случая заражения коронавирусом: в Клайпеде, Каунасе и Вильнюсе Дополнено (88)

В Литве подтверждены три новых случая заражения...

В Литве список рискованных зон пополнили 8 странами

Чтобы быстрее отреагировать на меняющуюся в мире...

В Литве заработала круглосуточная горячая линия по коронавирусу – 1808 (7)

С пятницы в Литве вводится новый короткий номер...

Министр здравоохранения: правительству будет предложено объявить карантин на всей территории Литвы Тех, кто откажется от каранитина, ждут жесткие меры (35)

На следующей неделе правительству в связи с угрозой...

|Maža didelių žinių kaina