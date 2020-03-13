В Вильнюсе коронавирус диагностирован у гражданки Испании

Сантаришкская клиника отмечает, что молодая девушка вернулась из Испании в Литву 9 марта.
На следующий день она почувствовала недомогание, а в ночь на 12 марта обратилась в Сантаришкскую больницу.
"После оценки состояния пациентки и эпидемиологических критериев, был взят образец на анализ. 13 марта в 12 ч. диагноз COVID–19 подтвердился", – сказано в сообщении клиники.
"Сейчас состояние девушки нетяжелое, она изолирована и находится под наблюдением", – сообщают врачи.
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