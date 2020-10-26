В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде вводится карантин, появятся новые ограничения

Из-за стремительного распространения коронавируса правительство Литвы в понедельник объявило о новых ограничениях - в ближайшие дни намечается ограничить массовые мероприятия, спортивные соревнования будут проходить без зрителей, а в самоуправлениях, где вводится карантин, вводится обязательный масочный режим в общественных местах.
На удаленном заседании правительство постановило, что карантин со среды вводится в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны - Шилальского, Ширвинтского, Тельшяйского, Тракайского и Вильнюсского районов.
Для проживающих в них вводится обязательный масочный режим в общественных местах за редкими исключениями. Маски не нужно будет носить за пределами жилых территорий, где в радиусе 20 метров нет других лиц, кроме членов семьи.
"Мы предлагаем сделать ношение масок обязательным для всех лиц старше шести лет во всех общественных местах", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Правительство приняло это предложение.
В самоуправлениях карантинной зоны будут строже ограничиваться потоки людей в культурных, спортивных учреждениях, местах досуга и отдыха - на одного посетителя должно быть гарантировано не менее десяти квадратных метров.
В среду правительствую будет предложено запретить массовые мероприятия и скопления людей. Если правительство это одобрит, то спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Эти запреты вступят в силу с пятницы.
По словам министра здравоохранения, запрет не будет распространяться на культурные мероприятия, билеты на которые продаются в интернете, на которых обеспечивается контроль входа и двухметровая дистанция между зрителями.
В Литве карантин введен в 21 самоуправлении.
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