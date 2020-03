В Вильнюсе как в Голливуде: 10 мест Вильнюса, которые можно увидеть в фильмах

В те времена, когда Вильнюс был польским городом, в городе было много энтузиастов нового искусства. Была даже издана книга Мечислава Лимановского "Вильнюсские фильмы", в которой рассуждали, станет ли Вильнюс когда-нибудь Голливудом. Тогда никто и не предполагал, что снятые в Вильнюсе в ХХI веке кадры увидят десятки миллионов жителей во всем мире.

Кинотуризм – это пока новое и нишевое явление в Литве, однако те места Вильнюса, которые увидели во всем мире, сейчас активно посещаются туристами. Представляем 10 таких мест в столице Литвы.

1. Ансамбль Вильнюсского университета в Старом городе. В 80-ые гг XX в в Малом зале и в Большом дворе университета снимали несколько сцен из фильма Альгимантаса Пуйпы "Женщина и четверо ее мужчин" (1983). Позже Вильнюсский университет можно было увидеть в сериале BBC "Война и мир" (War and Peace, 2016) и в сериале Sky Atlantic и HBO "Екатерина Великая" (2019).

А в фильме "Папа против Гитлера" папа Пий XII молится в часовне Св. Анны университетского храма Цв. Иоаннов.

2. Веркяйский дворец. Бывшая загородная резиденция литовских епископов. Дворец в конце XVIII в. проектировал первый литовский архитектор, получивший всемирную известность - Лауринас Гуцявичюс. Веркяйский дворец можно увидеть в итальянской экранизации "Войны и мира" (2007) и в фильме National geographic "Папа против Гитлера" (Pope vs. Hitler, 2016).

3. Вильнюсский дворец концертов и спорта. Этот дворец впервые можно было увидеть в фильме "Центровой из поднебесья", 1977. Его можно увидеть в фильме koncertų ir sporto rūmus atpažinsite filme "Горец: Источник" (Highlander: the source, 2007 г.).

На сегодняшний день здание стоит заброшенное и ждет реконструкции. Посетить его можно во время мероприятия Open House Vilnius, в последние выходные апреля.

4. Союз писателей. В помещениях этого исторического здания снимали фильмы "Папа против Гитлера" и "Герой" (The Heritage of Love, 2016). В 1978 году был снят фильм "Лицо на мишени" и фрагменты "Приключения Электроника".

5. Дворец Вилейшисов – самое роскошное здание начала XX в. В нем снимали фильм "Человек-невидимка", "Лицо на мишени", а в 1981 г. снимали "Американскую трагедию". В 2013 г. в здании снимали "Анну Каренину", это была резиденция Карениных.

6. Поместье в Маркучай было построено в XIX в. братом министра транспорта Российской империи инженером Алексеем Мельниковым. В нем снимали сцены итальянского фильма "Анна Каренина" (2013) и сцены фильма "Герой".

7. Литовская медицинская библиотека. Это здание на ул. Каштону. В нем снимали рекламные ролики и ряд литовских и зарубежных фильмов. Последний крупный проект – немецко-латвийский фильм "Ленинградская симфония".

8. Вильнюсский дворец культуры, развлечений и спорта у Жирмунайского моста (Дворец культуры и спорта МВД). Его можно увидеть в фильме Inside the Twin Towers, 2006, в сериале "Чернобыль" и в сериале ABC "Информаторы ".

9. Дворец Тышкевичей в Траку Воке. Этот дворец можно увидеть в фильмах "Дядя Адольф" (Uncle Adolf, 2004), "Последние цари" (The Last Czars, 2019) и "Екатерина Великая" (Catherine the Great, 2019).

10. В последнее время съемки фильмов часто проводят и в спальных районах столицы Литвы: в Лаздинай, Шешкине, Юстинишкес, Фабийонишкес. Лаздинай можно увидеть в фильме "Приключения Электроника", а другие три района прославились совсем недавно, поскольку в них снимали сериал "Чернобыль", детективный сериал компании Netflix Young Wallander.

Вильнюсскую телебашню можно увидеть в детективе "Все против одного", а также в фильме "Горец: Источник", в немецком Das Inferno – Flammen über Berlin (Raging Inferno, 2007).