В Вильнюсе избиратель напал на члена избирательной комиссии

По его словам, в 15:30 ч. в Вильнюсе, на избирательном участке Л.Сапегос, агрессивно настроенный мужчина сорвал с лица члена комиссии маску и ударил его рукой по лицу.

"Начато расследование по 1 ч. 140 ст. УК ЛР (нанесение физической боли или незначительного ущерба здоровью)", – сказала Матонис.