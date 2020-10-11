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Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сообщил о том, что здоровью одного члена избирательной комиссии был нанесен ущерб.
В Вильнюсе избиратель напал на члена избирательной комиссии
© Corbis/Scanpix

По его словам, в 15:30 ч. в Вильнюсе, на избирательном участке Л.Сапегос, агрессивно настроенный мужчина сорвал с лица члена комиссии маску и ударил его рукой по лицу.

"Начато расследование по 1 ч. 140 ст. УК ЛР (нанесение физической боли или незначительного ущерба здоровью)", – сказала Матонис.

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