Участники самых длинных дистанций XIV-ого Вильнюсского марафона – стартуют у Кафедральной площади. Их маршрут проходит по ул. Врублевскё, Жвяю, Упес, Витауто, Крашевскё, Бирутес, по парку Вингис, ул. Гоштауто, проспекту Гедиминаса, ул. Йогайлос, Исландиёс, Вильняус, Шв. Игното, Вокечю и др. Запланированы и более короткие забеги.
Организаторы информируют, что ограничения вступят в силу в воскресенье ночью. Из-за мероприятия изменятся и некоторые маршруты общественного транспорта.
Международный вильнюсский марафон с 2012 года носит название Вильнюсского марафона Danske Bank. В этом году в нем примут участие несколько тысяч человек.
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