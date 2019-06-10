заместитель директора администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас рассказал, что в июне вывезут 50 таких автомобилей, однако после появления списка таких машин, зашевелились и их владельцы.
"Мы объявили списки, в них было указано, какие из автомобилей вывезут. Всего мы насчитали 50 автомобилей, однако владельцы 20 из них одумались и вывезли их сами", – сказал Бужинскас.
Представитель мэрии сказал, что эти автомобили перевезут на стоянку, принадлежащую мэрии. После этого начнут искать их хозяев, а если хозяев не найдут - автомобиль утилизируют.
Правда, если хозяин найдется, мэрия оставляет за собой право взыскать с него расходы за эвакуацию авто (около 47 евро).
Представитель мэрии Анджей Диникис призвал вильнюсцев сообщать мэрии о бесхозных и неэксплуатируемых автомобилях, чтобы очистить город и дворы домов.
Сообщить о таких авто можно по эл. почте viesoji.tvarka@vilnius.lt или по номеру (8 5) 219 7948 (указать адрес, марку, цвет, номер автомобиля, время, в течение которого его не эксплуатируют, если есть возможность - прислать фото).
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