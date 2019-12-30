Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) в одностороннем порядке установила цены на холодную воду, которую жителям поставляет компания Vilniaus vandenys. Кроме того, ГСРЭ согласовала и пересчитала цену на холодную воду для жителей Клайпеды.
Vanduo
© Shutterstock

В пресс-релизе сообщается, что в Вильнюсе жители многоквартирных домов будут платить за куб холодной воды 1,12 евро без НДС, т.е. на 16,7% больше, чем сейчас. Абонентская плата не меняется и составит 0,89 евро в месяц без НДС. Новые цены вступят в силу с 1 февраля 2020 года.

Статьи по теме:
Обсуждают, устанавливать ли умные счетчики электроэнергии, газа, тепла, воды  (30)
Согласованы новые цены на питьевую воду в Вильнюсе: с февраля вода подорожает  (26)

Цены на услуги Vilniaus vandenys были установлены в одностороннем порядке, поскольку горсоветы Вильнюса и Швенченского района в течение 30 дней утвердили цены, но горсовет Швенченского района их не одобрил, а горсовет Вильнюса решил не обсуждать этот вопрос.

По закону муниципалитеты должны утвердить и одобрить цены в течение 30 календарных дней. Если они этого не делают, то ГСРЭ может установить цены в одностороннем порядке.

ГСРЭ согласовала и цены на воду для жителей Клайпеды: цена на воду в Клайпеде увеличится на 3,6% и составит 1,43 евро за куб. м (без НДС), плюс абонентская плата в размере 1,26 евро в месяц без НДС.

Эта цена будет действовать после утверждения в горсоветах Клайпеды и Клайпедского района.

Женщина проследила за подозрительным охотником и увидела, что он закапывает ее собаку

Праздничный период не для всех был радостным –...

Как поступать водителям, остановившимся у светофора с табличкой поворота направо (5)

В последние дни уходящего 2019 года по всей Литве спешат...

Полиция расследует действия туристов из Китая на Горе крестов: подозреваемым грозит лишение свободы (2)

Действия туристов из Китая на Горе крестов оценили 30...

В многоквартирных домах Вильнюса не останется мусоропроводов – в противном случае плата за мусор удвоится (10)

С 1 января 2020 г. Вильнюсский муниципалитет запускает...

Важная информация для водителей: в Литве уже действуют новые радары (7)

Полиция уже выехала на дороги Литвы с новыми мобильными...

TOP новостей

Торговцы готовятся к 2020 году: появятся новые магазины, но на приход новой сети рассчитывать не приходится (21)

Похоже, в 2020 году в секторе розничной торговли...

В многоквартирных домах Вильнюса не останется мусоропроводов – в противном случае плата за мусор удвоится (10)

С 1 января 2020 г. Вильнюсский муниципалитет запускает...

Географ и его глобус. Учитель русской школы в новогоднем интервью

Василий Янкович – герой одной из самых р ейтинговых...

Важная информация для водителей: в Литве уже действуют новые радары (7)

Полиция уже выехала на дороги Литвы с новыми мобильными...

Как поступать водителям, остановившимся у светофора с табличкой поворота направо (5)

В последние дни уходящего 2019 года по всей Литве спешат...