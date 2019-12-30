В пресс-релизе сообщается, что в Вильнюсе жители многоквартирных домов будут платить за куб холодной воды 1,12 евро без НДС, т.е. на 16,7% больше, чем сейчас. Абонентская плата не меняется и составит 0,89 евро в месяц без НДС. Новые цены вступят в силу с 1 февраля 2020 года.
Цены на услуги Vilniaus vandenys были установлены в одностороннем порядке, поскольку горсоветы Вильнюса и Швенченского района в течение 30 дней утвердили цены, но горсовет Швенченского района их не одобрил, а горсовет Вильнюса решил не обсуждать этот вопрос.
По закону муниципалитеты должны утвердить и одобрить цены в течение 30 календарных дней. Если они этого не делают, то ГСРЭ может установить цены в одностороннем порядке.
ГСРЭ согласовала и цены на воду для жителей Клайпеды: цена на воду в Клайпеде увеличится на 3,6% и составит 1,43 евро за куб. м (без НДС), плюс абонентская плата в размере 1,26 евро в месяц без НДС.
Эта цена будет действовать после утверждения в горсоветах Клайпеды и Клайпедского района.
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