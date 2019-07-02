Как сообщает Каунасский информационный туристический центр, в начале июля по городу организуется экскурсия "Чернобыль. Каунас", в ходе которой можно будет не только посетить места съёмок сериала, но и услышать ранее неслыханные истории из-за кулис.

Во время экскурсии можно увидеть открытые места города, где проходили съёмки, и закрытые места: 8-й корпус КТУ, где снималась 6-я московская больница, увидеть кадры со страданиями привезённых сюда пожарных Припяти, здесь была создана и снята квартира главного героя Валерия Легасова во впечатляющем доме стиля арт-деко, а также другие, обычно закрытые помещения.

Вильнюсский информационный туристический центр также объявил о планах организации таких туров. Go Vilnius совместно с Вильнюсским кинобюро (Vilniaus kino biuras) объявили, что обещают представить свой проект представителям туристических агентств, чтобы те могли создавать экскурсии, познавательные туры на базе "Чернобыля".

В Вильнюсе съёмки проходили в микрорайонах Фабийонишкес, Юстинишкес, в Музее оккупации и борьбы за свободу, во Дворце культуры Министерства внутренних дел, архитектурном факультете Вильнюсского технического университета, в бывшем правительственном гостевом доме и других местах.

Минисериал "Чернобыль" из пяти серий в кинокомпании HBO был создан режиссёром Йоханом Ренком по сценарию Крейга Мазина. В "Чернобыле" играли такие звёзды, как Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Сериал вышел в этом году и стал самым популярным сериалом в IMDb, ведущей мировой базе данных о кино.

Большинство сцен с реакторами были сняты на закрытой Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) в Литве, имеющей реакторы того же типа, что и Чернобыльская электростанция.

26 апреля 1986 года четвёртый реактор Чернобыльской атомной электростанции взорвался во время проверки безопасности, и облака радиоактивного загрязнения распространилось до Швеции и Греции.

Ядерное топливо горело в течение десяти дней, а рассеянные радиоактивные частицы загрязнили до трёх четвертей территории Европы. В необитаемые были прекращены многие территории Беларуси и Украины.